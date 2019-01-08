Yaşlı Engelli Adam Kazada Yaralandı
58 dakika önce
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan yaşlı engelli adam, hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan yaşlı engelli adam, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Zeki E. idaresindeki 81 BP 272 plakalı otomobil, General Mithat Sokağı'ndan Mimar Sinan Caddesi'ne çıkmak isteyen Mustafa Necati E'nin (90) kullandığı engelli aracıyla çarpıştı.
Engelli aracından düşen yaşlı adam, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:28 Kaynak: AA
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