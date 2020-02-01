Yaşlı erkekleri Suriyeli kadınlarla evlendirme vaadi ile kandıran 6 çete üyesi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı erkekleri Suriyeli kadınlarla evlendirme vaadi ile kandıran 6 çete üyesi tutuklandı - Son Dakika

Yaşlı erkekleri Suriyeli kadınlarla evlendirme vaadi ile kandıran 6 çete üyesi tutuklandı

20 dakika önce

Mardin merkezli 4 ilde yaşlı erkekleri Suriyeli kadınlarla evlendirme vaadi ile kandırmaktan polis tarafından gözaltına alınan 6 çete üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşlı erkekleri Suriyeli kadınlarla evlendirme vaadi ile kandıran 6 çete üyesi tutuklandı, System.String[]

Mardin merkezli 4 ilde yaşlı erkekleri Suriyeli kadınlarla evlendirme vaadi ile kandırmaktan polis tarafından gözaltına alınan 6 çete üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda ziynet eşyası, para ve döviz ele geçirildi.


Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son aylarda evlilik vaadiyle dolandırıcılık suçunun artığını tespit ederek çalışmalara başladı. Cumhuriyet Savcısı Muhammedi Ali Fidan'la koordineli olarak çalışan Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği görevlileri, dolandırıcılık olaylarının yoğunlukla Suriyeli A.K. isimli bayan şahıs ve İ.M. isimli erkek şahıs tarafından yapılmış olduğunu tespit etti. Operasyonda A.K ve İ.M.'nin Kızıltepe, Batman, Diyarbakır, Ankara, Cizre, Mardin Silopi, Yalova ve İzmir illerinde özellikle eşi vefat etmiş ve yaşlı şahısları kendilerine kurban olarak seçtikleri tespit edildi. Çete üyelerinin eşi vefat eden şahıslara yaklaşarak yine kendileri gibi Suriyeli olan H.S. ve R.K. isimli şahıslarla dini nikahla evlilikler yaptırdığı tespit edildi. Çete üyelerinden M.Ş. isimli şahsın Suriye'den kadınları Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu olduğu ayrıca, çetenin İzmir bölgesindeki faaliyetlerini yürüttüğü ortaya çıktıktan sonra operasyon için düğmeye basıldı.


'Düğün Başlasın' kod adıyla yürütülen operasyonda, Diyarbakır, Batman, Kızıltepe ve İzmir'de 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapılarak olayın şüphelileri yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda ziynet eşyası, para ve döviz ele geçirildi. Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Yapılan savcılık sorgulamalarının ardından şüpheli şahıslardan A.K., F.M., H.S., R.K., M.Ş. ve M.H.S nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:19 Kaynak: İHA
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