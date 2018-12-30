Yaşlı Evi'nde Erken Yılbaşı
46 dakika önce
Muratpaşa Belediyesi'nin Falez Evi üyesi kadınlar, yeni yılı erken karşıladı.
Muratpaşa
Belediyesi'nin Falez Evi üyesi kadınlar, yeni yılı erken karşıladı. Kendilerinin verdiği isimle 'Gönül Bahçesi'nin bahçesinde buluşan kadınlar gönüllerince eğlenip hep birlikte yeni yıl pastası kesti.
Yeni yıl coşkusunu Kent Meydanı'nda kurulan 'Yeni Yıl Çarşısı'yla erkenden yaşamaya başlayan Muratpaşa'da, kıdemli kent sakinleri de bu heyecanın parçası oldu. Yaşları 60 ile 90 arasında değişen Muratpaşa Belediyesi Falez Yaşlı Evi üyesi kadınlar, yeni yılı erken karşıladı. Kıdemli kent sakinlerinin 'Gönül Bahçesi' adını verdikleri Yaşlı Evi'nde buluşan kadınlar 2019'u şarkılarla, türkülerle karşılarken karşılıklı oyunlar da oynadılar. Yaşlı Evi'nde yeni yıl kutlaması hep birlikte yeni yıl pastası kesilmesiyle sona erdi. - ANTALYA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:25 Kaynak: İHA
Erdoğan, "Karşılıklı Jestlerimiz Olacak" Demişti! İstanbul'da 3 İlçeyi MHP'ye Bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Adaylarını Açıkladı
Öğrenciler, Yanan Okullarının Önünde Hatıra Fotoğrafı Çektirdi