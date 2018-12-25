Yaşlı Evi'nden Sevgi Evleri'ne

Muratpaşa
Belediyesinin Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Yaşlı Evi'ndeki kadınlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı evlerde kalan çocuklar için bereden yeleğe yeni yıl hediyeleri hazırlıyor. TÜİK
'in son nüfus verilerine göre Antalya
'nın 12 ilçesinden daha fazla 60 yaş ve üstü nüfusa sahip Muratpaşa'da 486 bin 408'lük nüfusun 63 bin 731'ini bu yaş grubu oluşturuyor. Muratpaşa Belediyesi de 2014 yılında açtığı ilk yaşlı eviyle başladığı yaşlılık ve yaşlanma alanında çalışmalarını sürdürürken, belediyenin farklı mahallelerdeki 3 Yaşlı Evi'nin üye sayısı da 4 bine ulaştı. Kıdemli kent sakinlerine yönelik yapılan çalışmalar aynı zamanda, Muratpaşa'nın Dünya Sağlık Örgütü
Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı'na dahil edilmesini sağladı.
Yeni yıl heyecanı
Muratpaşa Belediyesinin Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Yaşlı Evi'nde şimdi tatlı bir yeni yıl heyecanını yaşanıyor. Yaşlı Evi'ndeki örgü kursuna katılan kadınlar, bu kez örgü şişlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı evlerde kalan çocuklar için çalıştırıyor. Kadınlar, rengarenk yün ipliklerle devletin koruması altındaki kimsesiz çocuklar için onları soğuk kış günlerinde ısıtacak patik, atkı, bere ve yelek örüyor.
Yeni yıla sayılı günler kala tatlı bir telaşın hakim olduğu Yaşlı Evi'ndeki kadınlar, yılbaşı gecesinden önce hediyeleri çocuklara ulaştırmak için adeta fazla mesai yapıyor. Evlerinin günlük işlerini tamamlayan kadınlar soluğu hemen mahallerinde bulunan Yaşlı Evleri'nde alıp, örgüye başlıyor.
65 yaşındaki emekli öğretmen Meliha Yıldırım, 31 Aralık
'a kadar ne örebilirse hepsini çocuklara hediye edeceklerini belirterek "Onların yüzünde bir parça gülümseme görebilirsek onunla birlikte biz de mutlu olacağız" dedi.
Aynı yaştaki Reyda Hakan, Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi'nin bir parçası olmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek, "Arkadaş grubumuz güzel. Yaptığımız hizmetler, yardımlaşma hepsi birbirinden güzel" ifadelerini kaydetti.
"Kıymetli vakitlerimizi değerlendiriyoruz"
67 yaşındaki Muazzez Erol Işık ise 5 yıldır Yaşlı Evi'ne üye olduğunu belirterek, "Öncelikle Ümit Uysal
başkanımıza teşekkür ederiz. Burada kıymetli vakitlerimizi değerlendiriyoruz. Evde boş oturmuyoruz. Her türlü yere yardım yapmaya hazırız" diye konuştu.
Muratpaşa Belediyesi Soğuksu Yaşlı Evi eğitmenlerinden Raziye Özer, 982 üyesi bulunan Yaşlı Evi'nde üyelerin fiziksel, ruhsal ve mental sağlığını olumlu yönde etkileyecek etkinlikler ve kurslar düzenlediklerini söyledi. Kurslardan birisinin de örgü kursu olduğunu belirten Özer, "Şimdi kadınlarımız, bu kurslardan öğrendiklerini uygulayarak Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı evlerde kalan çocuklarımızın küçücük yüzlerinde ufacık bir gülümseme olabilmek umuduyla çalışıyorlar" diye konuştu. - ANTALYA