Yaşlı Evi Sakinleri Danstan Sonra Okçulukta da Şampiyon Oldular

Muratpaşa Belediyesi'nin Yaşlı Evleri sakinleri Antalya Vedat Erbay Okçuluk Akademisi'nde düzenlenen BVE Masterlar Salon Okçuluk Kupası'ndan 2'si altın 4 madalyayla döndü.

Muratpaşa Belediyesi'nin Yaşlı Evleri sakinleri Antalya Vedat Erbay Okçuluk Akademisi'nde düzenlenen BVE Masterlar Salon Okçuluk Kupası'ndan 2'si altın 4 madalyayla döndü.



Muratpaşa Belediyesi, nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan 60 yaş ve üzeri kıdemli kent sakinlerine yönelik Yaşlı Evleri projesine 1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü'nde, Yeşilbahçe Mahallesi Falez 2 Parkı'nda, ilk evin açılmasıyla başladı. Bunu sırasıyla Fener ve Soğuksu Mahalleleri Yaşlı Evleri izledi. Sosyal hizmet uzmanları ve gerontologların görev aldığı Yaşlı Evleri, 60 yaş ve üzeri Muratpaşa sakinlerine üyelik sistemiyle hizmet veriyor. Üye sayısı 2018 sonu itibariyle 3 bin 872'e ulaşan Yaşlı Evleri, resim, müzik, tiyatro, dans, örgü kursları ve birbirinden eğlenceli zeka oyunlarıyla kıdemli kent sakinlerine farklı dünyaların kapılarını araladı. Yaşlı Evlerinde geçen yıl itibariyle okçuluk kursları da düzenlenmeye başladı.



Şimdilik 19 öğrencisi bulunan kurs için kıdemli kent sakinleri haftada 2 gün 3 saat antrenman yapıyor. Yaşlanmaya bağlı giderek zayıflayan kas dokusunu korumak amacıyla başlayan kurslarda eğitmenliği Ali Aytuğ yapıyor. Kursa devam eden 66 yaşındaki Semra Kurak, Mustafa Öztop ve 71 yaşındaki Ali Parçaoğlu, 2 - 3 Şubat tarihlerinde Antalya Vedat Erbay Okçuluk Akademisi'nde düzenlenen BVE Masterlar Salon Okçuluk Kupası'nda yarıştı. 50 sporcunun katıldığı kadınlarda ve erkeklerde klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenen turnuvada 71 yaşındaki Parçaoğlu altın, 66 yaşındaki Öztop gümüş ve yine 66 yaşındaki Kurak altın ve bronz madalya kazandı. Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evleri turnuvadan 2'si altın olmak üzere 4 madalyayla döndü.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yaşlı Evlerinin daha önce Dünya Dans Şampiyonları çıkardığını belirterek, "Okçulukta da derece elde eden tüm komşularımı gönülden tebrik ediyorum" dedi. - ANTALYA

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