Yaşlı Evi" Üyesi Kadınlardan Çocuklar İçin Örnek Davranış

Muratpaşa Belediyesi'nin "Yaşlı Evi" üyesi kadınları, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için atkı, bere, patik ve yelek ördü.

Muratpaşa Belediyesi'nin "Yaşlı Evi" üyesi kadınları, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için atkı, bere, patik ve yelek ördü.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Yaşlı Evi üyesi kadınlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı evlerde kalan çocukları soğuk kış günlerinde koruyacak atkı, bere, yelek örmeye başladı.



Kadınlar Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda sabah sporunda bir araya geldi.



Spor çantalarının yanına örgü çantalarını da alan kadınlar, sporun ardından şişlere sarılıp rengarenk yün ipliklerle çocuklar için örgü ördü.

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