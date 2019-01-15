Son Dakika Haberleri: Yaşlı Evi" Üyesi Kadınlardan Çocuklar İçin Örnek Davranış

Yaşlı Evi" Üyesi Kadınlardan Çocuklar İçin Örnek Davranış

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi'nin "Yaşlı Evi" üyesi kadınları, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için atkı, bere, patik ve yelek ördü.

Yaşlı Evi
Muratpaşa Belediyesi'nin "Yaşlı Evi" üyesi kadınları, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için atkı, bere, patik ve yelek ördü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Yaşlı Evi üyesi kadınlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı evlerde kalan çocukları soğuk kış günlerinde koruyacak atkı, bere, yelek örmeye başladı.

Kadınlar Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda sabah sporunda bir araya geldi.

Spor çantalarının yanına örgü çantalarını da alan kadınlar, sporun ardından şişlere sarılıp rengarenk yün ipliklerle çocuklar için örgü ördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:01 Kaynak: AA

Muratpaşa, Sevgi Evleri, Güncel
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