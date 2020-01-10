Yaşlı evinde yeni yıl heyecanı - Son Dakika
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Yaşlı evinde yeni yıl heyecanı

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi'nin Falez Yaşlı Evi üyeleri, yeni yıla, düzenledikleri etkinlikle "Merhaba" dedi.

Yaşlı evinde yeni yıl heyecanı, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi'nin Falez Yaşlı Evi üyeleri, yeni yıla, düzenledikleri etkinlikle "Merhaba" dedi. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal'ın da katıldığı etkinlikte Muratpaşa Belediyesi yaşlı evlerinde yıl içinde gerçekleştirilecek etkinliklerin teması olarak belirlenen 'geri dönüşümü' vurgulamak üzere atık gazete kağıtlarından hazırlanan elbise büyük beğeni topladı.


Muratpaşa Belediyesi'nin Fener Mahallesi'nde bulunan yaşlı evi üyeleri, 2020'ye merhaba etkinliğinde bir araya geldi. Falez Rotary Kulübü'yle birlikte düzenlenen etkinlikte Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal, Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı ve belediye meclis üyeleri de yer aldı. Yaşlı evi üyesi kıdemli kent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği yeni yıla merhaba partisine Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Meclisi Başkanı Süleyman Mehdi Kovacıoğlu ve başkan yardımcıları da katıldı.


Etkinlik öncesi konuşan Başkanvekili Sarı, Muratpaşa nüfusunun yüzde 13.9'unun 60 yaş ve üzeri deneyimli kent sakinlerinden oluştuğunu belirterek Antalya genelinde ise bu oranının yüzde 12.4 olduğuna dikkat çekti. Muratpaşa Belediyesi olarak 1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü'nde ilk yaşlı evini açarak bu alanda başladıkları çalışmaların bugün Soğuksu, Fener ve Kızılsaray mahallerinde yeni yaşlı evlerinin açılmasıyla devam ettiğini söyledi. Bu dönemde Muratpaşa'da yaşlı evleri sayısını arttırmaya devam edeceklerini belirten Sarı, "Siz deneyimli yurttaşlarımıza hizmet etmek için Başkanımız Sayın Ümit Uysal öncülüğünde elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.


Yaşlı evlerinin yanı sıra Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Muratpaşa'da Yaşlı Meclisi'ni kurduklarını belirten Sarı, 60 üyesi bulunan meclisin Aralık ayında yönetim ve organ seçimlerini gerçekleştirdiğini dile getirdi. Falez Rotary Kulübü Başkanı Berna Tuzlak'ın konuşmasının ardından, kutlamalar yeni yıl pastasının kesilmesiyle devam etti. Kutlamalarda Muratpaşa Belediyesi yaşlı evlerinde yıl içinde gerçekleştirilecek etkinliklerin teması 'geri dönüşümü' vurgulamak üzere hazırlanan atık gazete kağıtlarından oluşan elbise de büyük beğeni topladı. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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