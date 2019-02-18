Yaşlı Evlerinden 'Hisseli Harikalar Kumpanyası'

Muratpaşa Belediyesi'nin Yaşlı Evlerinde tiyatro, dans ve halk oyunu çalışmaları yapan 44 kıdemli kent sakini, Türkiye'nin en sevilen, en çok ses getiren müzikali Hisseli Harikalar Kumpanyası'nı sahnelemek için bir araya geldi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Yaşlı Evlerinde tiyatro, dans ve halk oyunu çalışmaları yapan 44 kıdemli kent sakini, Türkiye'nin en sevilen, en çok ses getiren müzikali Hisseli Harikalar Kumpanyası'nı sahnelemek için bir araya geldi.



Muratpaşa Belediyesi'nin Yeşilbahçe, Fener ve Soğuksu Mahallelerinde bulunan Yaşlı Evlerinde tiyatro, dans ve halk oyunu kurslarına devam eden kıdemli kent sakinleri yılsonu gösterisi için programlarını birleştirdi. Yaşlı Evlerinin 44 üyesi, bu yıl Türkiye'nin 80'li yıllarıyla özdeşleşen Haldun Dormen'in kaleme aldığı ve başrollerini Erol Evgin, Nevra Serezli, Ayşen Gruda ve Adile Naşit'in paylaştığı efsane müzikal Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın sahneleyecek. Kozaklı Komşu Evi'nde provalarına başlanan müzikali Ali Aytuğ'un sahnelerken, koreografisini Elif Umdu ve Alkım Kahyaoğlu yapıyor. Hisseli harikalar Kumpanyası, 22 Mart Cuma günü sahnede olacak. - ANTALYA

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