Son Dakika Haberleri: Yaşlı Hasta Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Yaşlı Hasta Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

1 saat önce

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yaşlı hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.

Yaşlı Hasta Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı, System.String[]
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yaşlı hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.

Yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü kentte, Adaklı ilçesine bağlı Kozlu köyünde yaşayan 73 yaşındaki Ahmet Çimengül rahatsızlandı.

112 Acil Komuta Kontrol Merkezine durumun iletilmesi üzerine, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, paletli ambulansla köye sevk edildi.

Ekiplerce köyden alınan Çimengül, Adaklı Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan müdahalenin ardından solunum yetmezliği teşhisi konulan hasta, Adaklı-Sancak yolunun kardan kapalı olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen hava ambulansı helikopterle Bingöl Devlet Hastanesine nakledildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:57 Kaynak: AA

Adaklı, Güncel
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