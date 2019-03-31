Yaşlı Hasta Oyunu Sağlık Ekiplerinin Desteğiyle Kullandı
47 dakika önce
Van'da yaşlı hasta Mecit Diler, sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına getirildi.
Van
'da yaşlı hasta Mecit Diler, sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına getirildi.
Yerel seçimler için oy kullanma işleminin saat 07.00'de başladığı Van'da seçmenler, oylarını kullanmak için sandık başına gitti.
Kendi imkanlarıyla sandığa gidemeyen yaşlı ve engelliler ise yakınlarının yardımıyla oylarını kullandı. Tuşba
ilçesinde 73 yaşındaki Mecit Diler ise evinden 112 Acil Servis
ekiplerince sedyeyle alınarak oyunu kullanacağı Vali Haydar Bey
Lisesi'ne getirildi.
Diler, oyunu kullandıktan sonra aynı ekip tarafından evine bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:12 Kaynak: AA
Binali Yıldırım'a Benzerliğiyle Dikkat Çeken Seçmeni Görenler Şaşıp Kaldı
Yeşilçam'ın Efsane İsimleri Gülşen Bubikoğlu ve Fatma Girik Seçimini Yaptı
Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi
Fatma Girik Hasta Yatağından Kalkıp Sandık Başına Gitti