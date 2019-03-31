Son Dakika Haberleri: Yaşlı Hasta Oyunu Sağlık Ekiplerinin Desteğiyle Kullandı

Yaşlı Hasta Oyunu Sağlık Ekiplerinin Desteğiyle Kullandı

57 dakika önce

Van'da yaşlı hasta Mecit Diler, sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına getirildi.

Van'da yaşlı hasta Mecit Diler, sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına getirildi.

Yerel seçimler için oy kullanma işleminin saat 07.00'de başladığı Van'da seçmenler, oylarını kullanmak için sandık başına gitti.

Kendi imkanlarıyla sandığa gidemeyen yaşlı ve engelliler ise yakınlarının yardımıyla oylarını kullandı.

Tuşba ilçesinde 73 yaşındaki Mecit Diler ise evinden 112 Acil Servis ekiplerince sedyeyle alınarak oyunu kullanacağı Vali Haydar Bey Lisesi'ne getirildi.

Diler, oyunu kullandıktan sonra aynı ekip tarafından evine bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:33 Kaynak: AA

Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi Fatma Girik Hasta Yatağından Kalkıp Sandık Başına Gitti Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti! Sandıklar Açılmaya Başlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:30:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı Hasta Oyunu Sağlık Ekiplerinin Desteğiyle Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]