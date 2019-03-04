Son Dakika Haberleri: Yaşlı, Hasta ve Engelli Mükelleflere Beyanname Kolaylığı

Yaşlı, Hasta ve Engelli Mükelleflere Beyanname Kolaylığı

1 saat önce

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), sadece kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engellilik veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olan mükelleflerin adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacak.

Yaşlı, Hasta ve Engelli Mükelleflere Beyanname Kolaylığı, System.String[]
Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), sadece kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engellilik veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olan mükelleflerin adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacak.

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geçen yıl, sahip oldukları mal ve hakları kiralayanların 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 25 Mart akşamına kadar beyanname vermeleri gerekiyor.

Bu kapsamda, sadece kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engellilik veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olan mükelleflerin, randevu almaları halinde adreslerinde beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacak.

Bu işlem için ilgili mükellefler 189 Vergi İletişim Merkezini arayarak randevu alabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:58 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi

Emekliler 2019 İkramiyelerini Mayıs ve Ağustos Ayında Alacak Hasköy'de Bir Garip Olay! Evlere Her Gece Para Dolu Zarflar Bırakılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 13:46:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı, Hasta ve Engelli Mükelleflere Beyanname Kolaylığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]