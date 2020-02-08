Yaşlı hastanın imdadına özel idare ekipleri yetişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlı hastanın imdadına özel idare ekipleri yetişti - Son Dakika

Yaşlı hastanın imdadına özel idare ekipleri yetişti

6 saat önce

Bartın'da kar yağışı nedeniyle bir köyde mahsur kalan hastaya, İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla ulaşıldı.

Yaşlı hastanın imdadına özel idare ekipleri yetişti, System.String[]

Bartın'da kar yağışı nedeniyle bir köyde mahsur kalan hastaya, İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla ulaşıldı.

Merkez ilçeye bağlı Karşıyaka köyü Esenler Mahallesi'nde ikamet eden Nebahat Demirtürk'ün (82), yüksek ateş ve ağrı şikayeti nedeniyle durumunun ağırlaşması üzerine ailesi sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla bölgeye hareket eden 112 Acil Servis ekipleri, kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulması nedeniyle köye giremedi.

Yardım istenmesi üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, bir saat süren çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı.

Demirtürk de ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karşıyaka, Esenler, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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