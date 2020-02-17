Yaşlı hastanın imdadına paletli ambulans yetişti - Son Dakika

AĞRI'da, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Dönerdere köyünde mahsur kalan Mülazım Gönültaş (80), paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan merkeze bağlı Dönerdere köyünde oturan Mülazım Gönültaş için yakınları kafa travması şikayetiyle sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarı alan sağlık ekipleri merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu ulaşıma kapalı olan köye gitmek üzere paletli ambulansla yola çıktı. Kar ve tipi nedeniyle hastaya güçlükle ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gönültaş'ı Ağrı Devlet Hastanesi'ne getirdi. Mülazım Gönültaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.