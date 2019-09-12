Son Dakika Haberleri: Yaşlı hastanın tıkalı şah damarları açıldı
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Yaşlı hastanın tıkalı şah damarları açıldı

1 saat önce

Bandırma Devlet Hastanesinde, 87 yaşındaki hastanın tıkalı şah damarları başarılı bir operasyonla açıldı.

Yaşlı hastanın tıkalı şah damarları açıldı, System.String[]

Bandırma Devlet Hastanesinde, 87 yaşındaki hastanın tıkalı şah damarları başarılı bir operasyonla açıldı.

İlçede 30 yıldır ikamet eden Hüseyin Göçmengelen'in sol şah damarındaki yüzde 95, sağ şah damarındaki yüzde 40'lık daralma sorunun giderilmesi yaklaşık iki saat süren ameliyat yapıldı.

Hastanenin kalp damar cerrahisi doktorlarından Opr. Dr. Duygu Durmaz ve Opr. Dr. Halil Berkan Özpak, başarılı bir operasyonla hastayı yeniden sağlığına kavuşturdu.

Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı bir ameliyat gerçekleştirerek hastayı sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bandırma'da yıllarca terzilik yapan ve 30 sene belediye bandosunda görev alan Göçmengelen ise şunları kaydetti:

"Pazara gitmiştim, birden dilim tutuldu. Ani olarak geçirdiğim bu rahatsızlık sonucunda Opr. Dr. Duygu Durmaz ve Opr. Dr. Halil Berkan Özpak tarafından şah damarlarımda daralma teşhisi konuldu. Başka bir kente giderek ameliyat olmayı gereksiz buldum ve güvendiğim bu iki doktora ameliyat olmaya karar verdim. Şimdi çok iyiyim. Her iki doktorumuza da teşekkür ederim."

Bandırma, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:42 Kaynak: AA
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