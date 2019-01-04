Son Dakika Haberleri: Yaşlı Hastanın Yardımına Ekipler Yetişti

Yaşlı Hastanın Yardımına Ekipler Yetişti

2 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hasta Hasan Özdemir, ekiplerin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yaşlı Hastanın Yardımına Ekipler Yetişti, System.String[]
NECAT HAZAR - Van'ın Çatak ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hasta Hasan Özdemir, ekiplerin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yolu kardan kapanan Sırmalı Mahallesi'nde göğsünde ağrı hisseden 60 yaşındaki Özdemir, hastaneye götürülemeyince yakınları yetkililerden yardım istedi.

Van'dan biri paletli üç ambulansla yola çıkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yol kapalı olduğu için durumu karla mücadele ekiplerine bildirdi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu açtı.

Sağlık ekipleri, evinden aldıkları hastayı ambulansa kadar sedyeyle taşıdı.

Çatak Devlet Hastanesine 9 saatlik çabanın ardından ulaştırılan Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

UMKE personeli Sinan Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 saat hazır beklediklerini söyledi.

Bölgenin oldukça karlı olduğunu, bunun da çalışmalarını güçleştirdiğini anlatan Özgür, "Bugün hastaya iş makineleri yardımıyla ulaşabildik. Birçok yerde buzlanma riski vardı. Bazı noktalarda araçlar 4x4 olmasına rağmen kayıyordu. Araçlara zincir takmak zorunda kaldık." dedi.

Özdemir olumsuz şartlara rağmen yardımına koşan ekiplere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:48 Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Hasan Özdemir, Çatak, Van, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı

Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı Manisa'da 'Swinger' Yöntemi ile Fuhuş Yaptıkları Tespit Edilen 18 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:54:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı Hastanın Yardımına Ekipler Yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]