Son Dakika Haberleri: Yaşlı Hastanın Yardımına Jandarma Ekipleri Yetişti

Yaşlı Hastanın Yardımına Jandarma Ekipleri Yetişti

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yoğun kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan yaşlı adam, jandarma ekiplerinin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yaşlı Hastanın Yardımına Jandarma Ekipleri Yetişti, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yoğun kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan yaşlı adam, jandarma ekiplerinin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabaktepe Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Ali Güneş'in rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi.

Mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, yoğun kar yüzünden ambulansla ilerleyemeyince büyükşehir belediyesi ekibi iş makinesiyle Güneş'in evinin yakın kısmına kadar yolu açılabildi. Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karlı yolları aşarak Ali Güneş'in evine ulaştı. Yaşlı hastayı sedyeye alan askerler, yaklaşık 2 kilometre taşıdıktan sonra kendilerini bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Burada ilk müdahalesi yapılan Güneş, 112 acil servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü.

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Ali Güneş, jandarma ve sağlık ekiplerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:15 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Ali Güneş, Elbistan, Jandarma, 3. Sayfa
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