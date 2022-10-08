Yaşlı kadın,18 yıldır simit satıyor: Hem cezaevindeki oğluna hem de torunlarına bakıyor - Son Dakika
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Yaşlı kadın,18 yıldır simit satıyor: Hem cezaevindeki oğluna hem de torunlarına bakıyor

08.10.2022 14:15

Yaşlı kadın,18 yıldır simit satıyor: Hem cezaevindeki oğluna hem de torunlarına bakıyor Antalya'da bir oğlunu toprağa veren diğer oğlunu da cezaevine gönderen 62 yaşındaki kadın, 2011 yılında eşini de kaybettikten sonra başladığı simitçilikle evin hem annesi hem babası oldu.

Yaşlı kadın,18 yıldır simit satıyor: Hem cezaevindeki oğluna hem de torunlarına bakıyor

ANTALYA - Antalya'da bir oğlunu toprağa veren diğer oğlunu da cezaevine gönderen 62 yaşındaki kadın, 2011 yılında eşini de kaybettikten sonra başladığı simitçilikle evin hem annesi hem babası oldu. Simitçilik mesleğiyle bugün hem cezaevine giren oğluna hem O'nun emaneti torunlarının geçimini de sağlıyor.

25 yıl önce Çorum'dan Antalya'nın Alanya ilçesine ailesi birlikte yerleşen 62 yaşındaki Döndü Kelleci'nin 25 yaşındaki oğlu 2006 yılında cinayete kurban gitti. Cinayetten 6 ay sonra ise kardeşinin katilini öldürdüğü için büyük oğlunu cezaevine gönderen Kelleci, 18 yıldır simit tezgahının başında ailesinin geçimini sağlıyor. Her sabah erkenden tezgahını açan Kelleci, müşterinin olmadığı sıralarda ya el işi yapıyor ya da Kuran-ı Kerim okuyarak vaktini değerlendiriyor. Öğle saatlerinde simitlerini bitiren Döndü Kelleci, kaybettiği oğlunun mezarına gidiyor.

"Oğlumun acısıyla bu işe sarıldım"

Cezaevinde bulunan evladının çocuklarına da kendisi baktığını belirten Döndü Kelleci, "Bir oğlumu 25 yaşındayken kaybettim. Diğer oğlumda kardeşini öldüreni öldürdü. Cezaevine girdi. Onun çocuklarına bakıyorum, cezaevinde oğluma bakıyorum. Simit satarak, el işi satarak. Burada işim bittikten sonra torunlarımın yanına gidiyorum. Oğlumun mezarı yakın, mezarlığa gidiyorum. Benim oğlum öldükten sonra ben çok bunaldım. Sürekli olarak mezarlığa gidip, geliyordum. Daha sonra Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu'nun yanına gittim. Sağ olsun iki günde burayı ayarladı. Oğlumun acısıyla bu işe sarıldım. Bir mezarlık bir burası oldu. Hep ikisine gidip geldim. Şimdide oğlumun yanına gidiyorum. Torunlarım yanında onlarla vakit geçiriyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Çorum, Simit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşlı kadın,18 yıldır simit satıyor: Hem cezaevindeki oğluna hem de torunlarına bakıyor - Son Dakika

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