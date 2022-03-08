Yaşlı kadın, 3 metrelik havalandırma boşluğuna düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlı kadın, 3 metrelik havalandırma boşluğuna düştü

08.03.2022 14:18
Yaşlı kadın, 3 metrelik havalandırma boşluğuna düştü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülderen Yıldırım (62), apartmanın önünde bulunan havalandırma boşluğu üzerindeki tahtanın üzerine oturdu. Tahtanın bir anda kırılmasıyla 3 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarılan 62 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırıldı. Düşmesi neticesinde sağ ayak bileği kırılan kadın, Tıp Fakültesi Acil Servis bölümünde tedavi altına alındı. - KIRIKKALE

Yaşlı kadın, 3 metrelik havalandırma boşluğuna düştü
Yaşlı kadın, 3 metrelik havalandırma boşluğuna düştü
Yaşlı kadın, 3 metrelik havalandırma boşluğuna düştü
Yaşlı kadın, 3 metrelik havalandırma boşluğuna düştü
Yaşlı kadın, 3 metrelik havalandırma boşluğuna düştü
Yaşlı kadın, 3 metrelik havalandırma boşluğuna düştü
Yaşlı kadın, 3 metrelik havalandırma boşluğuna düştü

YORUMLAR
500
YASLANDIĞI TAHTA KIRILINCA İNŞAAT SAHASINA DÜŞTÜ YASLANDIĞI TAHTA KIRILINCA İNŞAAT SAHASINA DÜŞTÜ Son dakika! Sakatat ve et yüklü kamyonda yangın çıktı Son dakika! Sakatat ve et yüklü kamyonda yangın çıktı

Kırıkkale, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın, 3 metrelik havalandırma boşluğuna düştü - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Fenerbahçe'nin Güney Korelisine hayran kalmayan yok
14:13 1 yıl önce bugün vefat etmişti! Eşi ve kızından duygusal Rasim Öztekin mesajları
14:10 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Haluk Azra'ya tuzak kuruyor
14:06 Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Fırıncılar Odası Başkanı: Olağanüstü bir durum olmadığı sürece...
14:03 Ukrayna-Rusya savaşında kimin arabuluculuğu işe yarar? Washingnton Post: Bennet ve Erdoğan, Guardian: Bennet diyor!
13:58 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile
13:45 Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı! Birleşmiş Milletler açıkladı
13:44 Barcelona Başkanı'ndan büyük iddia: Avrupa Ligi'ni biz alacağız
13:43 Zelenski'den 8 Mart mesajı: O kadar çok ölüm var ki, kadınları kutlayamıyorum! Bir çocuk susuzluktan öldü!
13:37 Eşini 40 gün önce kaybeden Ece Erken: Tehditler aldım ama katillerinin peşini bırakmadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 14:26:55. #1.13#
SON DAKİKA: Yaşlı kadın, 3 metrelik havalandırma boşluğuna düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement