Son Dakika Haberleri: Yaşlı kadın 5 gündür kayıp
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Yaşlı kadın 5 gündür kayıp

1 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Keş köyünde yaşayan 64 yaşındaki Ayşe Yılmaz'dan 5 günden beri haber alınamıyor.

Yaşlı kadın 5 gündür kayıp, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Keş köyünde yaşayan 64 yaşındaki Ayşe Yılmaz'dan 5 günden beri haber alınamıyor.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Keş köyü Kestane Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Ayşe Yılmaz, 19 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde Türkeli ilçe merkezine gelerek, ilçede haftalık kurulan halk pazarında ürün satmaya başladı.


Akşam saatlerinde bir anda kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ayşe Yılmaz'ın ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, kaybolan Yılmaz için arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarına Sinop AFAD ekipleri de destek verdi ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.


5 günden beri kaybolan Ayşe Yılmaz her yerde aranıyor. - SİNOP

Ayşe Yılmaz, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:51 Kaynak: İHA
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