3 katlı binada yangın çıktı... Yaşlı kadın, alevlerin arasında kaldı - Son Dakika
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3 katlı binada yangın çıktı... Yaşlı kadın, alevlerin arasında kaldı

08.06.2022 14:37

3 katlı binada yangın çıktı.

3 katlı binada yangın çıktı... Yaşlı kadın, alevlerin arasında kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan yaşlı kadın ağır yaralanırken, bir kişide kurtarma çalışmaları sırasında yaralandı.

Yangın saat 11.00 sıralarında Kepez Mahallesi Halilağa Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin zemin katında meydana geldi. İddiaya göre Altun Çetin ve torunlarının yaşadığı evde üçlü prizin ısınması ile yangın çıktı. Engelli olduğu öğrenilen yaşlı kadın bir anda alevlerin arasında kalırken yardım isteyemedi. Durumu fark eden ve yan odada uyuyan torunu Batuhan Çetin yangının meydana geldiği odaya girdi. Komşularından da yardım isteyen Çetin babaannesini pencereden dışarı çıkartmayı başardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise alevlerin arasında kurtarılan yaşlı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz kadın ağır yanıklar nedeniyle buradan da Eskişehir Yanık Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerine gelen ikinci sağlık ekibi ise dumandan etkilenen Naziker Çetin'e müdahale etti. Enerji ve doğalgaz ekipleri yangın nedeniyle hatları keserek önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması başlattı. Yangının meydan geldiği ailenin yakınlarından Feridun Dursun "Burada eşimin ablası yaşıyordu. Yaşı da epey var. Kendisi yürüme engelli, felçli yani. Çok az konuşabiliyor. Yardım isteyememiş. İçeride torunu varmış. Torunu kapıyı açtığında alevler gelmiş. Hastaneye ağır yaralı olarak gitmiş" dedi.

Yangında yaralanan yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili olarak inceleme başlattı.

3 katlı binada yangın çıktı... Yaşlı kadın, alevlerin arasında kaldı
3 katlı binada yangın çıktı... Yaşlı kadın, alevlerin arasında kaldı
3 katlı binada yangın çıktı... Yaşlı kadın, alevlerin arasında kaldı
3 katlı binada yangın çıktı... Yaşlı kadın, alevlerin arasında kaldı
3 katlı binada yangın çıktı... Yaşlı kadın, alevlerin arasında kaldı
3 katlı binada yangın çıktı... Yaşlı kadın, alevlerin arasında kaldı
3 katlı binada yangın çıktı... Yaşlı kadın, alevlerin arasında kaldı
3 katlı binada yangın çıktı... Yaşlı kadın, alevlerin arasında kaldı
3 katlı binada yangın çıktı... Yaşlı kadın, alevlerin arasında kaldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 katlı binada yangın çıktı... Yaşlı kadın, alevlerin arasında kaldı - Son Dakika

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