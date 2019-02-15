Yaşlı Kadın Ambulans Helikopterle Sivas'a Sevk Edildi
1 saat önce
Suşehri ilçesinde hasta olan yaşlı kadın ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.
Suşehri
ilçesinde hasta olan yaşlı kadın ambulans helikopterle Sivas
'a sevk edildi.
İlçe merkezinde yaşayan ve çeşitli sağlık sorunları bulunan 86 yaşındaki Rabia Gürkanlı, evinde aniden fenalaştı. Yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan ve sağlık durumu ciddi olan Gürkanlı'nın Sivas'a sevk edilmesi gerektiği belirtildi.
Ambulansla gitmesi sakıncalı görülen Gürkanlı'nın ambulans helikopterle sevkine karar verildi. Gürkanlı, 2 pilot ve 2 sağlık görevlisinin bulunduğu ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.
Belediye Başkanı Fazlı Yüksel
ve AK Parti
İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu
hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:29 Kaynak: AA
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