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Yaşlı kadın asansör altında kalarak can verdi - Son Dakika

Yaşlı kadın asansör altında kalarak can verdi

04.09.2021 23:12
Yaşlı kadın asansör altında kalarak can verdi, System.String[]

Mersin'de 2 katlı bir binanın dış cephesine özel olarak yaptırılan asansörün altında kalan 61 yaşındaki kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.

Mersin'de 2 katlı bir binanın dış cephesine özel olarak yaptırılan asansörün altında kalan 61 yaşındaki kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 38. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Selma Çakmak (61) adlı kadın, adreste oturan yaşlı bir çiftin kullanımı için 2 katlı binanın dış cephesine özel olarak yaptırılan asansöre binmek için çağrı düğmesine bastı. Bir süre bekledikten 2. kattaki asansörün geldiğini düşünerek kapıyı açan Çakmak, yukarıdan hızla gelen kabinin altında kaldı. Kadının çığlıklarına yetişen komşuları, asansörün kapısını açmakta başarısız olunca polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından asansörün kapısını açtı. Ancak sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Çakmak'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde göz yaşı dökün yaşlı kadının yakınları, asansörün hatalı yapıldığını ileri sürdüler.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Koray Ünlü/İHA)

Yaşlı kadın asansör altında kalarak can verdi
Yaşlı kadın asansör altında kalarak can verdi
Yaşlı kadın asansör altında kalarak can verdi
Yaşlı kadın asansör altında kalarak can verdi
Yaşlı kadın asansör altında kalarak can verdi

Yenişehir, İtfaiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşlı kadın asansör altında kalarak can verdi - Son Dakika


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