Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadın Asansör Boşluğuna Düştü

Yaşlı Kadın Asansör Boşluğuna Düştü

1 saat önce

Yaşlı kadın asansör boşluğuna düştüZONGULDAK - Zonguldak'ta asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın yaralandı.

Yaşlı kadın asansör boşluğuna düştü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın yaralandı.
Olay sabah saatlerinde Terakki Mahallesi Şerif Cansızoğlu sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Özgül Topuzoğlu, asansöre bineceği esnada bir buçuk metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Topuzoğlu, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Topuzoğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:01 Kaynak: İHA

Terakki Mahallesi, Sabah, Zonguldak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İran Televizyonu, Maçı Kadın Hakem Yönettiği İçin Yayını İptal Etti Cinayet Sanıkları Birbirini Suçladı

Cinsel İstismara Uğrayan Anne, Kendini Asarak İntihar Etti Hastaneye Yaralı Olarak Getirilen Kadının Annesi Olduğunu Öğrenen Hemşire, Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 23:42:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadın Asansör Boşluğuna Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]