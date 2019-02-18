Yaşlı Kadın Asansör Boşluğuna Düştü
1 saat önce
Yaşlı kadın asansör boşluğuna düştüZONGULDAK - Zonguldak'ta asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın yaralandı.
Yaşlı kadın asansör boşluğuna düştü
ZONGULDAK - Zonguldak
'ta asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın yaralandı.
Olay sabah saatlerinde Terakki Mahallesi
Şerif Cansızoğlu sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Özgül Topuzoğlu, asansöre bineceği esnada bir buçuk metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Topuzoğlu, Zonguldak Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Topuzoğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:01 Kaynak: İHA
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