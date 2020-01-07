Yaşlı kadın bankadan çektiği dul aylığını düşürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın bankadan çektiği dul aylığını düşürdü - Son Dakika

Yaşlı kadın bankadan çektiği dul aylığını düşürdü

7 saat önce

Adana'da 640 lira dul aylığını ATM'den çektikten sonra düşüren yaşlı kadın, parayı bulanlara seslenerek, "Helal süt emmiş birisi bulursa karakola teslim etsin ama vermezse de çocuklarımın sadakası olsun" dedi.

Yaşlı kadın bankadan çektiği dul aylığını düşürdü, System.String[]

Adana'da 640 lira dul aylığını ATM'den çektikten sonra düşüren yaşlı kadın, parayı bulanlara seslenerek, "Helal süt emmiş birisi bulursa karakola teslim etsin ama vermezse de çocuklarımın sadakası olsun" dedi.


Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Karaisalı ilçesinde oturan 64 yaşındaki Ayşe Arık, dul aylığını çekmek için Atatürk Caddesi'ndeki bankaya geldi. Buradaki ATM'den 640 lira tutarındaki maaşını çeken Arık, daha sonra parayı iç çamaşırına koydu.


Yaklaşık 500 metre gittikten sonra alışveriş yapacakken parasını çıkartmak istediğinde düşürdüğünü fark eden yaşlı kadın, hemen bankaya geri dönüp parasını aramaya başladı. Bu sırada çevredeki esnaf da yaşlı kadını para ararken görüp yardım etti, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip yaşlı kadına yardımcı olmak istedi ancak para bulunamadı.


Olayı anlatan Ayşe Arık, "Bankadan maaşımı çektim ama iç çamaşırıma koymamışım düşürmüşüm paramı. 640 lira aldım. O günü tekrardan bekleyeceğim. Suç kendimin kimseye bir şey diyemem. Üzgünüm ama ne yapabilirim. Bulana hayrıma olsun. Helal süt emmiş birisi bulursa karakola teslim etsin ama vermezse de çocuklarımın sadakası olsun. Allah'ım var benim. Çocuklarımın yanında 28 gün beklerim. Allah bundan geri kimseyi koymasın. Darda zorda kimseyi bırakmasın. Hükümetimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Yaşlı kadın daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ADANA

Adana, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:32 Kaynak: İHA
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