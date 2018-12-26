Yaşlı Kadın "Bayat Yemek Yiyerek Yaptım" Dediği Evinden Çıkartıldı

Adana'da yıllar önce iflas eden ve borçlarını ödeyemediği için cezaevine konan Hasan Çoraplı'nın eşi Zehra Çoraplı, kendisini dolandırdıklarını iddia ettiği kişilerin icra talebiyle evinden çıkartıldı.

Adana'da yıllar önce iflas eden ve borçlarını ödeyemediği için cezaevine konan Hasan Çoraplı'nın eşi Zehra Çoraplı, kendisini dolandırdıklarını iddia ettiği kişilerin icra talebiyle evinden çıkartıldı. Yağmurun altında sokakta kalan Zehra Çoraplı, yardım bekliyor.



Adana'da ayakkabı atölyeleri ve otomobil galerileri olan Hasan Çoraplı, yaklaşık 12 yıl önce iflas etti. Borçlarını ödeyemediği için tutuklanan Hasan Çoraplı, yaklaşık 2 sene önce cezaevine kondu. Bir süre önce senet karşılığında İ.A.'dan otomobil satın alan ancak parayı ödeyemeyeceklerini anlayan Hasan-Zehra Çoraplı çifti, arabayı vererek senedi geri almak istedi. İddiaya göre İ.A. arabayı geri teslim alarak, senedin aslını değil fotokopisini çifte verdi. Zehra Çoraplı daha sonra senede, anlaştıkları miktar olan 6 bin lira değil, 60 bin lira yazıldığını fark etti.



Elinde senedin aslı olan İ.A., Hasan ve Zehra Çoraplı çiftinin kendisine olan borcun ödenmediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. Kocası hapiste olan ve yalnız başına yaşayan Zehra Çoraplı'nın evden çıkarılması için haciz memurları ve polis ekipleri Yenibey Mahallesi'ndeki eve geldi. Yeni bir ev bulana kadar zaman isteyen Zehra Çoraplı, evden çıkartıldı. Eşyalarıyla birlikte evden çıkarılan ve yağmur altında kalan Zehra Çoraplı, gözyaşlarına boğularak yardım istedi.



Evin tahliyesi için gelen memurlara yalvardığını ancak kendisini sokağa attıklarını ifade eden Zehra Çoraplı, "Bana 6 bin liralık senedin fotokopisini verip yırttırdılar. Sonra ne yaptılarsa bu eve el koydular. Sadece bana 4-5 gün önce bir haber geldi. Hemen icra dairesine gittim. Oradaki görevliler de işin bittiğini söylediler" dedi.



"Sokakta yağmurun altında yatarım"



Komşularının yardımıyla geçimini sağladığını söyleyen Zehra Çoraplı, "Sokakta kaldım, ne yapayım? Cumhurbaşkanım, yetkililer beni görsün. Sokakta yağmurun altında yatarım. Zor olsun, çok çok ölürüm. Benim kimsem yok. Allah razı olsun komşularım faturalarımı yatırıyor. Eşyalarımın bir kısmını da evlerine aldılar. Sabahtan beri yalvardım yakardım, bana 2 gün bile izin vermediler" ifadelerini kullandı.



Evini pamuk tarlasında çalışarak yaptığını ve evinden atıldığı için üzüldüğünü belirten Zehra Çoraplı, "Evimi geri istiyorum. Benim bu evde çok emeğim var. Ben bu evi bayat yemek yiyerek yaptım. Kocam Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatıyor. En azından o çıkana kadar müsaade versinler. Kocamın yanına gidemiyorum, harçlık bile götüremiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. - ADANA

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