Yaşlı kadın cam silerken canından oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlı kadın cam silerken canından oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

30.03.2022 18:41

Yaşlı kadın cam silerken canından oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu Tokat'ta cam silerken 10. katta düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın cam silerken canından oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

TOKAT - Tokat'ta cam silerken 10. katta düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; TOKİ 3. Etapta yüksekten düşme ihbarı sonucu bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 10. kattan düşen iki çocuk annesi Şerife Altun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı kadının yakınları gözyaşlarını tutamadı. Mahalle sakinleri yaşananları üzgün gözlerle izledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşlı kadın cam silerken canından oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu
Yaşlı kadın cam silerken canından oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu
Yaşlı kadın cam silerken canından oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

YORUMLAR
500
Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı Cam silerken 10'ncu kattan düşen kadın, öldü Cam silerken 10'ncu kattan düşen kadın, öldü Son dakika haberi | ESENYURT'TA 6 POLİS MEMURU TUTUKLANDI Son dakika haberi | ESENYURT'TA 6 POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Polis, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın cam silerken canından oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


Son Dakika
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
18:02 Ticaret Bakanlığı'ndan, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına yönelik iddialara yalanlama geldi
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:56 Okula giden küçük kız köpek saldırısından son anda kurtuldu! O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 18:49:02. #1.12#
SON DAKİKA: Yaşlı kadın cam silerken canından oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement