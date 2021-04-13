Yaşlı kadın çatıya çıkınca herkes intihara kalkıştı sandı ama gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika

İnegöl ilçesi saat 12.00 sıralarında Mesudiye mahallesi Dinç sokaktaki 3 katlı apartmanda alzheimer hastası Safiye Çayır (78), ikamet ettiği apartmanın çatısına çıkarak, kiremitleri düzenlemeye başladı.

İNTİHAR SANDILAR

Yaşlı kadını çatıda gören mahalle sakinleri, intihar ettiğini düşünerek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, çatıya çıkarak yaşlı kadını ikna etmek için yoğun çaba sarf etti.

POLİS DİL DÖKTÜ

Polisi karşısında gören Safiye Çayır, çatının sızdırdığını söyleyerek, kiremitleri düzenlemek için çatıya çıktığını söyledi. Polis ekipleri yaşlı kadını ikna etmek için dakikalarca dil döktü. Polisin ikna için dil döktüğü anlar amatör kameraya yansıdı.

İkna edilen kadın, evine yönlendirildi.