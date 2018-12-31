Yaşlı Kadın Çöp Evde Ölü Bulundu

Yaşlı kadın çöp evde ölü bulunduAYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde kızı ile birlikte yaşayan, yaşlı kadın çöp evde ölü bulundu.

Yaşlı kadın çöp evde ölü bulundu



AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde kızı ile birlikte yaşayan, yaşlı kadın çöp evde ölü bulundu.

Olay, Efeler Cumhuriyet Mahallesi 1979 sokakta meydana geldi. Beş katlı apartmanın birinci katından kızı M.K ile yaşayan 82 yaşındaki Ayten Karaçam çöp dolu odada uzandığı kanepenin üzerinde ölü bulundu. Sabah saatlerinde evde yürürken yere düşen Ayten Karaçam, kızı M.K tarafından kanepenin üzerine yatırıldı. Yaşlı kadının kızı M.K annesinin düştüğünü söylemek için komşularından yardım istemeye gitti. M.K bu arada evin anahtarını içeride unuttu. Çilingir yardımıyla kapıyı açan M.K annesinin kanepede hareketsiz yattığını görerek hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadınının doktor tarafından yapılan kontrolünün ardından ölümünün şüpheli bulunmasından sonra olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemenin ardından yaşlı kadının cesedi, cenaze aracıyla Aydın Adnan Menderes Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Komşuları defalarca kötü kokudan şikayetçi olmuş

Çöp evde ölü bulunan Ayten Karaçam'ın komşuları, yaşlı kadının evde kedi beslediğini, evdeki çöplerden gelen kötü koku nedeniyle belediyeye, zabıtaya defalarca şikayette bulunduklarını, kışın çok etkilenmediklerini ama yazın çok mağdur olduklarını ifade ettiler.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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