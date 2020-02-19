Yaşlı kadın dikiş makinesinin altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın dikiş makinesinin altında kaldı - Son Dakika

Yaşlı kadın dikiş makinesinin altında kaldı

8 saat önce

Eskişehir'de, evinde üzerine dikiş makinesi devrilen kadın, polis ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı kadın dikiş makinesinin altında kaldı, System.String[]

Eskişehir'de, evinde üzerine dikiş makinesi devrilen kadın, polis ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Vadişehir Mahallesi 5603 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında yaşandı. Yalnız yaşayan Necmiye Gündoğdu'nun (72) üzerine, henüz belirlenemeyen bir nedenle dikiş makinesi devrildi. Yaşlı kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 155 Polis İmdat hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, giriş kattaki evin camını kırarak içeriye girdi. Yaralanan Gündoğdu, olay yerindeki 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Gündoğdu'nun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Gündoğdu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:22 Kaynak: İHA
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