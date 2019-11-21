Son Dakika Haberleri: Yaşlı kadın dolmuşun altında kaldı
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Yaşlı kadın dolmuşun altında kaldı

6 saat önce

Ankara'da karşıdan karşıya geçerken dolmuşun altında kalan yaşlı kadın, vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Ankara'da karşıdan karşıya geçerken dolmuşun altında kalan yaşlı kadın, vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Altındağ'da trafiğin en işlek olduğu caddelerden birinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın dolmuşun altında kaldı. Dolmuşun altında sıkışan yaşlı kadını gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar, dolmuşu kaldırarak kadını sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadın hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Altındağ, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:54 Kaynak: İHA
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