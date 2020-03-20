Yaşlı kadın evde çıkan yangında yaralandı - Son Dakika
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Yaşlı kadın evde çıkan yangında yaralandı

39 dakika önce

Yaşlı kadın evde çıkan yangında yaralandıİZMİR'in Bornova ilçesinde, 2 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yaşlı kadın evde çıkan yangında yaralandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 2 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında evde bulunan Halime Uyaner'in (82) çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi 5011 sokakta bulunan 2 katlı bir binanın 2'nci katında çıktı. Evden duman ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Bu sırada, vatandaşların Halime Uyaner'in evde olduğu bilgisini vermesi üzerine itfaiye ekipleri içeri girerek yaşlı kadını çıkardı. Yangın nedeniyle Uyaner'in vücudunun çeşitleri yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi. Ambulansa alınan talihsiz kadın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Uyaner'in burada tedavisi sürerken, itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Yaşlı kadın evde çıkan yangında yaralandı

Bornova, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:54 Kaynak: DHA

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