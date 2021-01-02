Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın, evde ölü bulundu - Son Dakika

Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın, evde ölü bulundu
02.01.2021 19:43
Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan Ayşe Aksungur'dan haber alamayan komşuları, ekiplere haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Aksungur'un komşuları gözyaşlarına boğuldu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, Tepecik Mahallesi Orkide sokak üzerinde bulunan bir evde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, yalnız yaşadığı öğrenilen ve kronik rahatsızlıkları bulunan 68 yaşındaki Ayşe Aksungur'dan komşuları kendisinden bir süre haber alamadı.
ACI HABERİ ALAN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Telefonlarına da cevap vermeyen Aksungur'un hayatından endişelenen komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk kontrolde Aksungur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Aksungur'un komşuları gözyaşlarına boğuldu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aksungur'un cansız bedeni morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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