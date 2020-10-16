Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

16.10.2020 00:07

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde kızı tarafından ölü bulundu.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde kızı tarafından ölü bulundu.

Olay, Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kızı annesi Melek Bulut'u (76) ziyaret etmek için evine gittiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Kızı, yanına yaklaştığında annesinin boğazı kesilerek öldürülmüş olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kapıda zorlanma olmadığı belirtildi. Bulut'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayı duyan Bulut'un yakınları apartman önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-İHA-

Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Palandöken, Erzurum, Kadın, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu - Son Dakika

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