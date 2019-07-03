Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
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Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybettiADANA - Adana'da iki katlı müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evde tek yaşayan 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:33 Kaynak: İHA
Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
ADANA - Adana
'da iki katlı müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evde tek yaşayan 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Yangın, Sarıçam
İlçesine bağlı Karayusuflu
köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Ayşe Özkaya'nın evinden dumanlar yükseldiğini gören köy sakinleri itfaiyeye haber vererek yangına müdahale etmeye başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye
erleri evin içerisinde yaptığı incelemede yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı. İtfaiye erleri yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.
Yaşlı kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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