Yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü - Son Dakika

Yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Pekmezli köyünde Ayşe Sevinç (93), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Pekmezli köyünde Ayşe Sevinç (93), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Pekmezli köyünde Ayşe Sevinç'in yalnız yaşadığı evde, saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. İhbar üzerine köye sevk edilen ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Ayşe Sevinç'in cesedine ulaşıldı. İncelemenin ardından Ayşe Sevinç'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Pekmezli, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak
Taksim Camii inşaatında yangın paniği Temizlik yaparken canından oluyordu Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı

Son Dakika Haberleri
19:31 15 yaşındaki Taha, 3 gündür kayıp - Son Dakika
19:30 Basel-Trabzonspor maçı biletlerine yoğun ilgi - Son Dakika
19:29 Gerede Çayı'ndaki kirliliğe 361 bin lira ceza - Son Dakika
19:28 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü - Son Dakika
19:27 İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı - Son Dakika
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Son Dakika
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:34:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]