Birkaç bilezik için yaşlı kadını kendi evinde darbettiler - Son Dakika

Birkaç bilezik için yaşlı kadını kendi evinde darbettiler

09.01.2021 13:04

Antalya'da 87 yaşındaki yaşlı kadın, evine giren 3 kişi tarafından elleri ve ayakları bağlanarak darbedildi. Saldırganlar kadının kollarındaki bilezikleri aldıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde sürünerek gittiği komşudan yardım isteyen kadının bilek, dudak ve yüz bölgesinde morluklar meydana geldi. Şüpheliler bir dağ evinde yakalandı.

Korkunç olay, dün saat 05.00 sıralarında Elmalı ilçesi Gölova Mahallesi'nde meydana geldi. 87 yaşındaki Hatice Aykut'un yalnız yaşadığı evine giren yüzü maskeli ve eldivenli 3 kişi, yaşlı kadını ellerini ve ayaklarını bağlayarak darbetti. Şüpheliler, ardından sol kolunda bulunan 22 ayar 10 bileziği alıp kaçtı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Elleri ve ayakları bağlı kanlar içinde kalan Hatice Aykut, sürünerek gittiği komşusundan yardım istedi. Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. İlçede geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, kısa sürede şüphelilerin aynı ilçede oturan Abdullah S. (33), Ayhan T.(30) ve Resul U. (33) olduğunu belirledi.

Birkaç bilezik için yaşlı kadını kendi evinde darbettiler

DAĞ EVİNDE YAKALANDILAR

lçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyen istihbarat ekibi, 3 şüpheliyi dağ evinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 7 bilezik, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, çok sayıda mermi, olayda kullanıldığı belirtilen 3 çift ayakkabı ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

"GÖZLERİMİ VE AĞZIMI BANTLADILAR"

Olayın şokunu atlatamayan Hatice Aykut, "Koltukta uzanıyordum. Birden bir elin yüzümü kapattığını fark ettim. Kalkmak istedim. Ancak, beni aşağıya doğru bastırıp, gözlerimi ve ağzımı bantlarken, diğeri cep telefonunun ışığıyla kolumdaki bileziklerimi çıkartı. Daha sonra beni yattığım koltuktan aşağıya atıp kaçtılar. Evin içinden sürüklenerek, aşağıya kadar inip, komşularıma seslendim. Bazıları uyuyorlardı. Güçlükle sesimi duyurdum. Yanıma gelip, hemen jandarmayı aradılar. Jandarma kısa süre içinde yakaladı. Bileziklerime kavuştum" dedi.

Birkaç bilezik için yaşlı kadını kendi evinde darbettiler

"BİR BİLEZİK YÜZÜNDEN BU YAPILIR MI?"

Hatice Aykut, yaşananlar sırasında bileklerinde, dudağında ve yüzünün bazı bölgesinde morluklar olduğu söyledi.

Annesinin yaşadıkları yüzünden zor saatler geçirdiklerini anlatan Tevfik Buca, "Olay sonrası yanına nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Bilezik yüzünden bir insana bunlar yapılır mı? Daha önceden de kapısını çalıyorlardı. Ancak bu kadar olacağını beklemiyordum. Tek sevindiğimiz şüphelilerin adalet önünde hesap verecek olması. Jandarma ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Birkaç bilezik için yaşlı kadını kendi evinde darbettiler
Birkaç bilezik için yaşlı kadını kendi evinde darbettiler

Ruhsatsız Silah, Hisarcık, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Birkaç bilezik için yaşlı kadını kendi evinde darbettiler - Son Dakika


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