Yaşlı kadın evinde kızı tarafından ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı kadın evinde kızı tarafından ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki kadın evinde kızı tarafından ölü bulundu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Tavşantepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir evde yaşayan 52 yaşındaki İnci Demir, akşam saatlerinde evde uyuyan kızı tarafından yerde hareketsizce yatarken bulundu. Annesinin tepki verdiğini gören kızı durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Demir'in cenazesi morga kaldırıldı. İnci Demir'in astım ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.