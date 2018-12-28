Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Akkise Köyü'nde bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
Çorum
'un Kargı
ilçesine bağlı Akkise
Köyü'nde bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
Köy halkının jandarma'ya yaptığı ihbarda evinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Z.K.'dan bir süredir haber alınamadığı bildirildi. Yapılan ihbar üzerine yaşlı kadının yaşadığı eve gelen Jandarma
ekipleri, evde yaptığı araştırma sonucunda yaşlı kadın evinin tuvaletinde yatar vaziyette ölü buldu. Olay Yeri İncelemesinin ardından yaşlı kadının cesedi otopsi için Kargı Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:48 Kaynak: İHA
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