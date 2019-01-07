Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki kadın, evinden gelen kokular üzerine polis tarafından evin kapısı açılarak içeri girildiğinde ölü bulundu.
Kırıkkale
'nin Keskin
ilçesinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki kadın, evinden gelen kokular üzerine polis tarafından evin kapısı açılarak içeri girildiğinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Altuntaş
Mahallesi eski TOKİ evlerinde yalnız yaşayan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki Hanife
Uğur'un evinden ağır kokular geldiğini fark eden komşuları, evin kapısını çaldı. Yaşlı kadından haber alamayan komşuları polise ve 112 Acil Servis
ekiplerine haber verdi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı kadının cesedi, hastane morguna kaldırıldı. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:51 Kaynak: İHA
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