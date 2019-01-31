Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

37 dakika önce

Muğla Milas'ın Ahmetçavuş-Hayıtlı Mahallesi'nde yaşlı bir kadın, evinde ölü bulundu.

Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Muğla Milas'ın Ahmetçavuş-Hayıtlı Mahallesi'nde yaşlı bir kadın, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Ahmetçavuş-Hayıtlı Mahallesi Ahmet Gazi Caddesi'ndeki evinde ikamet eden 79 yaşındaki Gülbeyaz Maraş, asılı bir vaziyette evinde ölü bulundu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadınının ölüm haberini alan yakınları üzüntüye boğuldu. İddiaya göre yaşlı kadın, geçtiğimiz yıl kalp krizinden kaybettiği kızının acısına dayanamadı ve psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Yaşlı kadının kızının acısına daha fazla dayanamadığı için yaşamına son verdiği öne sürüldü. Güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

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