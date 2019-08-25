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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

1 saat önce

Yaşlı kadın evinde ölü bulunduNEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karain TOKİ Konutlarında yaşlı bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karain TOKİ Konutlarında yaşlı bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, birkaç gündür kendisinden haber alınamayan 66 Yaşındaki yaşlı kadını ziyaret etmek isteyen yakınları eve gittiklerinde Ş.Ö 'nün cansız bedeni ile karşılaştı. Ş.Ö'nün yakınlarının haber vermesi üzere olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. Yaşlı kadının öldüğünün belirlenmesinin ardından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ş.Ö'nün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ürgüp Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:32 Kaynak: İHA
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