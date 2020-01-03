Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe İlçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Çiçek Akan evinde ölü bulundu.

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Muğla'nın Menteşe İlçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Çiçek Akan evinde ölü bulundu.


Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Hacırüstem Mahallesi Hisar Sokakta meydana geldi. Evde tek başına yaşayan 84 yaşındaki Çiçek Akan'a telefonla ulaşamayan çocukları eve geldi. Kapıyı açarak içeri giren Akan'ın çocukları, annelerinin yerde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdiler. Ardından olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 84 yaşındaki Çiçek Akan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.


Soba zehirlenmesinden hayatını kaybettiği düşünülen Akan'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:43 Kaynak: İHA
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