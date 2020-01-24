Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kontrollerde kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu

Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz