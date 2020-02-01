Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Düzce'de yaşlı bir kadın, torunu tarafından evinde ölü bulundu.

Akpınar Mahallesi 5397. Sokak'taki tek katlı evde yaşayan Sevim Kazan (75), torunu tarafından evde hareketsiz bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Kazan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kazan'ın cenazesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazan'ın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.