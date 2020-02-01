Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

6 saat önce

Düzce'de yaşlı bir kadın, torunu tarafından evinde ölü bulundu.

Düzce'de yaşlı bir kadın, torunu tarafından evinde ölü bulundu.

Akpınar Mahallesi 5397. Sokak'taki tek katlı evde yaşayan Sevim Kazan (75), torunu tarafından evde hareketsiz bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Kazan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kazan'ın cenazesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazan'ın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Akpınar, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:25 Kaynak: AA
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