Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

6 saat önce

Gümüşhane'de kendisinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

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Gümüşhane'de kendisinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Hasanbey Mahallesi Emek Sokak, Armağan Evler sitesindeki dairesinde tek başına yaşayan 69 yaşındaki Nigar Yıldırım'dan 2 gündür haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek konuyu ilgili mercilere bildirdi.


İtfaiye yardımıyla daireye giren Emniyet görevlileri ve 112 Acil Servis ekipleri yaşlı kadını kanepenin üzerinde ölü vaziyette buldu.


Eşinin vefat ettiği ve çocuğunun olmadığı öğrenilen Yıldırım'ın dairede yalnız başına yaşadığı ve buraya da yeni taşındığı öğrenildi.


Yıldırım'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - GÜMÜŞHANE

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
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