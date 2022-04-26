Son dakika haberi | Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

26.04.2022 00:55

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yaşlı kadın evinde ölü bulundu Kocaeli'de 79 yaşındaki kadın yakınları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'de 79 yaşındaki kadın yakınları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, İzmit ilçesi Ömerağ Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 5. katında yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Serap Mete'den haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri evde kapıyı açan olmadı. Serap Mete'nin hayatından endişe eden yakınları polis ekiplerine haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde yaşlı kadını hareketsiz bir şekilde buldu.

Polis ekipleri tarafından adrese çağrılan sağlık ekipleri, Mete'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Serap Mete'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Son dakika haberi | Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika


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