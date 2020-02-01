Yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika

Yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu

7 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akpınar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın ölü bulundu.

Yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akpınar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın ölü bulundu.


Olay, sabah saatlerinde Akpınar Mahallesi 3540 sokakta meydana geldi. Tek katlı evinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Sevim Kazan'dan haber alamayan torunu evi kontrol etmek istedi. Eve girdiğinde babaannesinin cansız bedeniyle karşılaşan torun durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adli tıp Kurumu'na gönderildi. Yaşlı kadının karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Akpınar, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:27 Kaynak: İHA
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