Yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu
3 saat önce
Adana'da yalnız yaşayan yaşlı kadın akrabaları tarafından evinin bahçesinde ölü bulundu.
Adana Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:12 Kaynak: İHA
'da yalnız yaşayan yaşlı kadın akrabaları tarafından evinin bahçesinde ölü bulundu.
Olay, Seyhan
ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi
86114. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 77 yaşındaki Nimet Akkaya'dan haber alamayan yakınları evine gitti. Evin içerisine giren yakınları bahçede yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis
ekiplerinin incelemelerinin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Yaşlı kadının ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. - ADANA
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