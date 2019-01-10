Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadın Gözyaşları İçerisinde Evinin Yanışını İzledi

Yaşlı Kadın Gözyaşları İçerisinde Evinin Yanışını İzledi

59 dakika önce

Adana'da mumdan çıkan yangında yaşlı kadının evinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi.

Yaşlı Kadın Gözyaşları İçerisinde Evinin Yanışını İzledi, System.String[]
Adana'da mumdan çıkan yangında yaşlı kadının evinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi. Yaşlı kadın daha sonra dumandan etkilendiği için hastaneye götürüldü.

Olay, Seyhan İlçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15021 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte yaşayan Hatice Ölmen, elektrikler kesik olduğu için mum yaktı. Daha sonra Ölmen uyudu. Mum'un devrilmesiyle ev bir anda alev aldı. Son anda durumu fark eden Ölmen ve oğlu kendilerini sokağa attı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.

Gözyaşları içerisinde izledi

Hatice Ölmen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada gözyaşları içerisinde evinin kül oluşunu izledi. Sonra dumandan etkilendiği fark edilen Ölmen, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:29 Kaynak: İHA

İtfaiye, Hatice Çarpar, Adana, 3. Sayfa
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